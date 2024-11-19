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Закон, порядок, государство

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В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям представители пресс-службы МВД Бурятии встретились с первоклассниками

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям представители пресс-службы МВД Бурятии встретились с первоклассниками

Сотрудники пресс-службы МВД Бурятии Юлия Симонова и Ирина Сычёва встретились с самыми маленькими учащимися Музыкально-гуманитарного лицея им.

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