Политика как он...
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Политика как она есть

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В шести регионах России ожидается опасная погода

В ближайшие дни сразу в шести регионах России ожидается опасная погода. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сильный снегопад пройдет в Северо-Западном федеральном округе, а вот в Поволжье, наоборот, стоит ждать теплую погоду.

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