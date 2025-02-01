Политика как она есть

В ближайшие дни сразу в шести регионах России ожидается опасная погода. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сильный снегопад пройдет в Северо-Западном федеральном округе, а вот в Поволжье, наоборот, стоит ждать теплую погоду.