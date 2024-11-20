Гагарина возмутилась из-за сравнения ее бриллиантов с подделкой

Полина Гагарина выразила недовольство из-за сравнения её бриллиантов с подделкой, сообщает StarHit. На съемках «ШБ-шоу» произошёл неприятный инцидент, когда певица столкнулась с сомнениями продюсера относительно подлинности её украшений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии