Гагарина возмутилась из-за сравнения ее бриллиантов с подделкой

Полина Гагарина выразила недовольство из-за сравнения её бриллиантов с подделкой, сообщает StarHit. На съемках «ШБ-шоу» произошёл неприятный инцидент, когда певица столкнулась с сомнениями продюсера относительно подлинности её украшений.