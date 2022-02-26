Сенатор Клишас: санкции против руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Британией

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что санкции стран Запада в отношении высшего руководства Российской Федерации не приведут к разрыву отношений с Европейским союзом и Великобританией.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что санкции стран Запада в отношении высшего руководства Российской Федерации не приведут к разрыву отношений с Европейским союзом и Великобританией.
Свежие комментарии