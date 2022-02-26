Газета.ру

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Сенатор Клишас: санкции против руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Британией

Сенатор Клишас: санкции против руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Британией

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что санкции стран Запада в отношении высшего руководства Российской Федерации не приведут к разрыву отношений с Европейским союзом и Великобританией.

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