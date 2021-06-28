В Госдепе обеспокоены из-за того, что приговор Риду оставили в силе

США обеспокоены решением российского суда оставить в силе приговор американскому студенту Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
США обеспокоены решением российского суда оставить в силе приговор американскому студенту Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
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