Еще один масштабный рейд по стройкам прошел в Петербурге. Искали тех, кто получил вожделенный паспорт РФ, но на воинский учет встать подзабыл.
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Еще один масштабный рейд по стройкам прошел в Петербурге. Искали тех, кто получил вожделенный паспорт РФ, но на воинский учет встать подзабыл.