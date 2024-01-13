В Сети появились кадры горящего склада Wildberries из иллюминатора самолёта

Кадры горящего склада Wildberries из иллюминатора самолёта были опубликованы в Telegram-канале Mash.К ликвидации пожара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга привлечены около 270 человек, ему присвоен максимальный пятый уровень сложности.
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