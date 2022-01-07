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Джулиус Рэндл продемонстрировал болельщикам в «Мэдисон Сквер Гарден» жест с опущенным пальцем

Джулиус Рэндл продемонстрировал болельщикам в «Мэдисон Сквер Гарден» жест с опущенным пальцем

«Нью-Йорк» в четверг на своей площадке взял верх над «Бостоном» – 108:105. По ходу второй четверти «Никс» уступали 24 очка, болельщики в «Мэдисон Сквер Гарден» освистывали команду.

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