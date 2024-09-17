Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на жилье бизнес-класса

Район Фили-Давыдково стал первым по снижению цен на жилье бизнес-класса Наибольшее снижение цен на новостройки этого ценового сегмента с начала года зафиксировано в районе Фили-Давыдково Район Фили-Давыдково занял первое место среди локаций Старой Москвы по снижению средней цены 1 кв.
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