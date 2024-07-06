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"Поддерживающая" Москву Марин Ле Пен вышла из себя после слов МИД РФ

"Поддерживающая" Москву Марин Ле Пен вышла из себя после слов МИД РФ

Вчера 117K прочитали Не успели мы похвалить кандидатку на пост президента Франции Марин Ле Пен, как политик тут же успела переобуться: некогда самый «пророссийский» европейский политик заявила о готовности поддерживать "страну У" после победы на выборах и выступать в качестве оппонента Кремлю.

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Петр Троеглазов
Все они фашисты
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