«Реал» стал фаворитом на победу в общем этапе Лиги чемпионов. «Ман Сити» – 2-й у букмекеров, «Бавария» – 3-я

Букмекеры обновили котировки на итоги общего этапа Лиги чемпионов. После победы «Реала» над «Штутгартом» (3:1) и ничьи «Ман Сити» и «Интера» (0:0) в 1-м туре фаворитом на победу в общем этапе стал мадридский клуб (4.