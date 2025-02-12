Politico: Франция захотела включить 15 химсоединений в перечень стратегических

Правительство Франции разрабатывает план спасения от крупного кризиса отрасли химической промышленности, которая является одной из ключевых для экономики всего европейского региона, пишет газета Politico со ссылкой на содержание разрабатываемого властями страны проекта закона.
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