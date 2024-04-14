Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    В колледжи при дефиците рабочих и технических профессий думаю должны быть всё места бесплатныеКаким должно быть...
  • Валентин Воробьев
    Вот интересно! А посольство Ирана атаковать можно?Байден призвал Ир...
  • Анастасия Гончарова
    так и есть!!! до полного разгрома свинопитомника больного чумой!!!👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺�...Джабаров назвал у...

Политолог рассказал, почему Израилю невыгоден ответный удар по Ирану

Политолог рассказал, почему Израилю невыгоден ответный удар по Ирану

Для Израиля важна международная поддержка, которую ему оказали во время иранских атак, и отвергать ее с политической точки зрения было бы неразумно, заявил в интервью «Парламентской газете» политолог и дипломат Яков Кедми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх