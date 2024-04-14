Политолог рассказал, почему Израилю невыгоден ответный удар по Ирану

Для Израиля важна международная поддержка, которую ему оказали во время иранских атак, и отвергать ее с политической точки зрения было бы неразумно, заявил в интервью «Парламентской газете» политолог и дипломат Яков Кедми.
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