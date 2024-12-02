Полиция задержала семерых человек за драку с ножом в баре в Шушарах

В ходе конфликта пострадал 43-летний мужчина Сотрудники полиции в данный момент устанавливают обстоятельства и участников конфликта, который произошел поздним вечером 30 ноября в одном из баров на Новгородском проспекте в Шушарах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии