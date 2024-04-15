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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лямуши о Мбаппе: «Ненормально, что Энрике не ставит своего лучшего футболиста в центр плана на игру. Дешам свой выбор сделал, и результаты Франции на последних ЧМ говорят сами за себя»

«Мы знаем характер Луиса Энрике, его идеи, его заслуги, и их следует уважать, но не ставить своего лучшего футболиста в центр плана на игру – это ненормально.

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