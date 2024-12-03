На повестке – закрепление кадров на Дальнем Востоке и в Арктике

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов и председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Ольга Ольховая приняли участие в парламентских слушаниях Государственной Думы.
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