Советская пищевая реклама

Предлагаю перенестись во времена, когда реклама не была столь хитрой и навязчивой, как сегодня. Времена, когда ещё не существовало такого понятия как «целевая аудитория», а главный мэсседж был сформулирован просто и понятно – «Требуйте всюду!»Под катом экспонаты юрского периода маркетинга из Рыбинского музея советской пищевой рекламы…источникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).