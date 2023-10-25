Назван срок завершения ремонта путепровода на Димитровском мосту

В мэрии рассказали, что было сделано в ходе ремонта путепровода В Новосибирске в рамках программы «Безопасные качественные дороги» заканчивается ремонт путепровода Димитровского моста общей протяженностью 73 метра.
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