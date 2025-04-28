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Операция в Крыму – подготовка идет полным ходом

Операция в Крыму – подготовка идет полным ходом

Операция в Крыму – подготовка идет полным ходом Говоря про бесславную операцию ВСУ в Крынках, инициированную британцами, также был подмечен один очень занимательный факт: в контексте Крыма сейчас идет реализация некоторых пунктов из изначального плана Британии на Черноморском направлении.

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