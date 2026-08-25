Дипломат Дзадзо: Шольца напоили, чтобы он поддержал вступление Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Италии Марио Драги напоили бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца вином, убеждая поддержать вступление Украины в Евросоюз, заявил бывший итальянский посол на Украине Пьер Франческо Дзадзо 25 августа украинскому интернет-изданию «Европейская правда» «Я только что виделся с вашим бывшим министром [Украины] Дмитрием Кулебой, и мы спорили о том, было ли это французское или итальянское вино.