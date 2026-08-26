Минцифры предложило запустить в России 5G на частотах 4G

И на импортном оборудовании Минцифры предложило условия запуска сетей 5G в России. «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети пятого поколения на уже существующих базовых станциях и использовать для этого частоты, ранее выделенные под LTE (4G).