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Минцифры предложило запустить в России 5G на частотах 4G

Минцифры предложило запустить в России 5G на частотах 4G

И на импортном оборудовании Минцифры предложило условия запуска сетей 5G в России. «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети пятого поколения на уже существующих базовых станциях и использовать для этого частоты, ранее выделенные под LTE (4G).

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