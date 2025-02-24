На любой вкус: 7 самых модных челок года Алёна ЮрьеваХочешь перемен в жизни? Начни с прически! А точнее, с челки — небольшой, но эффектной детали, которая способна освежить образ и подчеркнуть черты лица.
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