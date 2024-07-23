Собянин: Трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

По новой линии ежедневно будут проезжать ежедневно около 20 тыс. пассажиров Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского и сообщил, что объект будет запущен до конца текущего года.