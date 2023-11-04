"Я хату покинул, пошел воевать..." 125 лет назад родился будущий маршал Родион Малиновский

Визуальная летопись военно-политической стороны жизни Малиновского в документах РГАКФД начинается на много лет позже - позади осталась Первая мировая и Гражданская войны, учеба в Военной академии РККА имени М.
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