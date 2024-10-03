Пентагон отверг позицию Киева о затягивании поставок вооружения

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о затягивании странами Запада поставок ракетного вооружения Украине не соответствует действительности, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 03 октября журналистам.
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