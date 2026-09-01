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Как декорировать маленькую комнату, чтобы не отнять ценные метры

Как декорировать маленькую комнату, чтобы не отнять ценные метры

Когда речь заходит об оформлении маленькой комнаты, на первый план выходит отделка и мебель, а о декоре все забывают.

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