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В США законодатели поддержали законопроект о передаче активов России Украине

В США законодатели поддержали законопроект о передаче активов России Украине

В Соединенных Штатах законопроект о передаче российский активов Украине поддержали 40 конгрессменов. Информацию о том, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал законопроект о передаче Киеву части конфискованных российских активов, - передает ТАСС.

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Комментарии
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ЕИ
Елена Иванова
Ну, что Набиулина! Какой твой очередной предательский шаг!? Следите за руками!!!
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