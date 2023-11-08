В США законодатели поддержали законопроект о передаче активов России Украине

В Соединенных Штатах законопроект о передаче российский активов Украине поддержали 40 конгрессменов. Информацию о том, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал законопроект о передаче Киеву части конфискованных российских активов, - передает ТАСС.
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