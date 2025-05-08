Lada Niva Legend и Travel продают по одной цене, Vesta — дороже, они не проходили официальную сертификацию. Стало известно, как идут продажи Lada в ОАЭ

Telegram-канал «Автопоток» поделился информацией о продажах автомобилей Lada в ОАЭ. Корреспондент издания на Ближнем Востоке сообщил, что внедорожник Lada Niva Travel и классическая трёхдверная Niva предлагаются по одинаковой цене — от 65 тысяч дирхамов (примерно 1,5 млн рублей).