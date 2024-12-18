Священник Борисов: Николай Чудотворец не играет роль исполнителя желаний

Николай Чудотворец не играет роль исполнителя желания в отличие от комического образа Санта Клауса. Об этом сообщает священник храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Антоний Борисов, пишет РИА Новости.
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