В дни Великого Праздника почти все друзья России собрались в Москве. Президент Республики Сербской Милорад Додик в главном Национальном центре «Россия» провел встречу с молодежью: «Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне больше 27 миллионов человек, чтобы победить фашизм, и вам, молодому поколению страны, важно помнить, а не вспоминать об этом.