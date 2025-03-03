Можно бесконечно долго смотреть на то, как течёт вода, как горит огонь и как Трамп показательно на весь мир мочит зелебобика.
Провальная гастроль
Комментарии
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ВераВерная
Вполне рабочая версия)))
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21 час.
Анатолий Анатольев
Когда англичане выпьют последнюю укр кровь и они бросят бандеровцев, как отработанный материал - ЗАКОН природы!
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14 час.
Аркадий Шацкий
Идёт замес чтоб хотя бы Зе в живых оставить, но он, по ходу, не хочет)
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8 час.
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