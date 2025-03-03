Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Пульхерия Djem
    Всех уважаю, но колокольцева надо менять!!!Готовится суперот...
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Провальная гастроль

Провальная гастроль

Можно бесконечно долго смотреть на то, как течёт вода, как горит огонь и как Трамп показательно на весь мир мочит зелебобика.

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Комментарии
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ВераВерная
Вполне рабочая версия)))
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21 час.
Анатолий Анатольев
Когда англичане выпьют последнюю укр кровь и они бросят бандеровцев, как отработанный материал - ЗАКОН природы!
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14 час.
Аркадий Шацкий
Идёт замес чтоб хотя бы Зе в живых оставить, но он, по ходу, не хочет)
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8 час.
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