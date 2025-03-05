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Закон, порядок, государство

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Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» точным ударом поразил расчет БпЛА ВСУ в Запорожской области

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» точным ударом поразил расчет БпЛА ВСУ в Запорожской области

В результате боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» демонстрируют высокую эффективность в сдерживании противника.

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