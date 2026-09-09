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РБК СТИЛЬ

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Повод выйти из дома: церемония Tête-à-tête в «Гранд Отеле Мойка 22»

Повод выйти из дома: церемония Tête-à-tête в «Гранд Отеле Мойка 22»

В Петербурге чай никогда не был просто напитком. В дворянских гостиных XVIII–XIX веков его заваривали прямо за столом, доставали фарфор и серебро, подавали сливки, бисквиты, варенье и французские булки.

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