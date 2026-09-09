Повод выйти из дома: церемония Tête-à-tête в «Гранд Отеле Мойка 22»

В Петербурге чай никогда не был просто напитком. В дворянских гостиных XVIII–XIX веков его заваривали прямо за столом, доставали фарфор и серебро, подавали сливки, бисквиты, варенье и французские булки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A От «Оземпика» до ...
- АУ Hongqi обновил ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым