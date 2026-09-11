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ИИ-ассистент Сбера поможет участникам Международном фестивале молодежи

ИИ-ассистент Сбера поможет участникам Международном фестивале молодежи

Сбер стал ГигаПартнером Международного фестиваля молодежи, банк представит на мероприятии технологические и образовательные проекты, интегрирует свои решения в деловую программу и подготовит специальные форматы для участников, сообщили в пресс-службе.

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