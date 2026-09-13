🎬 Трудности, которые затронули творцов. Как работают кинематографисты в Крыму? В Ялте провели мастер‑класс для актёров и кастинг на участие в новом фантастическом сериале, а в Симферополе завершили киноинтенсив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым