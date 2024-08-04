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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Юве» не рассчитывают на Шченсного, Маккенни, Де Шильо, Мело, Костича, Николусси-Кавилью и Ругани. Мотта не видит их частью проекта, как и Кьезу

По информации инсайдера Фабрицио Романо, помимо Федерико Кьезы, в список вошли Войчех Шченсны, Уэстон Маккенни, Маттиа Де Шильо, Артур Мело, Филип Костич, Ханс Николусси-Кавилья и Даниэле Ругани.

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