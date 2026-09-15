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Царьград

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Роспотребнадзор: разрешена вакцинация от гриппа и COVID-19 в один день

Роспотребнадзор: разрешена вакцинация от гриппа и COVID-19 в один день

Главный специалист Роспотребнадзора по Москве Алина Стурлис сообщила, что прививки от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19 можно сделать в один день при отсутствии противопоказаний.

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