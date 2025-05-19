Метротрамваи: без китайцев в Челябинске и Красноярске не обошлось

Контракты на строительство участков метротрамвайных линий в Челябинске и Красноярске заключила ГК «Моспроект-3» с подразделением китайской государственной компании CRCC (China Railway Construction Corporation).
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