Психолог Решетов рассказал, что мешает человеку принимать правильное решение

Важен уровень компетенции У каждого в жизни были моменты, когда он принимал решение, оно казалось правильным, но спустя время приходило понимание, что оно было неверным, сказал РИАМО психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального института практической психологии, соавтор учебников по психологии Павел Решетов.