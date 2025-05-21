Скончался ветеран МЧС Татарстана Василий Лукьянов

После долгой болезни на 88-м году жизни ушел из жизни полковник в отставке Василий Лукьянов, ветеран МЧС Республики Татарстан и бывший начальник Казанского филиала Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.