Скончался ветеран МЧС Татарстана Василий Лукьянов

После долгой болезни на 88-м году жизни ушел из жизни полковник в отставке Василий Лукьянов, ветеран МЧС Республики Татарстан и бывший начальник Казанского филиала Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
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