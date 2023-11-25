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Глава киевского режима назвал три дипломатические «победы», которые необходимы Украине для дальнейшего противостояния России

Глава киевского режима назвал три дипломатические «победы», которые необходимы Украине для дальнейшего противостояния России

Несмотря на то, что победить Россию в вооруженном конфликте Украина не может по определению, и об этом не раз напоминали все здравомыслящие политики и военные эксперты и на Западе в том числе, глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает питать мечты о «победе».

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