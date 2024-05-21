В Самарской области вводят ограничения для иностранных агентов

Соответствующие меры предусмотрены поправками в избирательное законодательство Самарской области.Так, согласно предлагаемым поправкам, которые обусловлены федеральным законодательством, на территории Самарской области будет введен запрет для лиц, признанных иностранными агентами входить в состав избирательных комиссий, быть доверенными лицами, уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.