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В Самарской области вводят ограничения для иностранных агентов

В Самарской области вводят ограничения для иностранных агентов

Соответствующие меры предусмотрены поправками в избирательное законодательство Самарской области.Так, согласно предлагаемым поправкам, которые обусловлены федеральным законодательством, на территории Самарской области будет введен запрет для лиц, признанных иностранными агентами входить в состав избирательных комиссий, быть доверенными лицами, уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

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