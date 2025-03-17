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Замглавы МИД России Грущко: разговоры о миротворцах НАТО на Украине абсурдны

Замглавы МИД России Грущко: разговоры о миротворцах НАТО на Украине абсурдны

Разговоры о миротворцах Североатлантического альянса на Украине абсолютно неуместны и абсурдны. Об этом заявил в интервью изданию «Известия» заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

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