Замглавы МИД России Грущко: разговоры о миротворцах НАТО на Украине абсурдны

Разговоры о миротворцах Североатлантического альянса на Украине абсолютно неуместны и абсурдны. Об этом заявил в интервью изданию «Известия» заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
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