ХАМАС освободили еще двух россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября, ФедералПресс. Палестинское движение ХАМАС освободило шестую группу заложников из сектора Газа, среди них есть граждане России, заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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