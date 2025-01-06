Зеленое топливо: ЕС попал в зависимость от российских удобрений

АЖ

Александр Жигилий

Тут вопрос не в процентах якобы возросших закупок удобрений в России со стороны ЕС, а том, какие были цены и объёмы до СВО , чтобы сравнить цены и объёмы сейчас! Это наш выигрыш, или наоборот, нам диктуют условия , а мы хоть на это согласны! Как ооворил Козьма Прутков-"Зри в корень!"