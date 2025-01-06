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Зеленое топливо: ЕС попал в зависимость от российских удобрений

Зеленое топливо: ЕС попал в зависимость от российских удобрений

Евросоюз импортирует из России на 48% больше азотных удобрений, чем до эскалации украинского конфликта.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Тут вопрос не в процентах якобы возросших закупок удобрений в России со стороны ЕС, а том, какие были цены и объёмы до СВО , чтобы сравнить цены и объёмы сейчас! Это наш выигрыш, или наоборот, нам диктуют условия , а мы хоть на это согласны! Как ооворил Козьма Прутков-&quot;Зри в корень!&quot;
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17 час.

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