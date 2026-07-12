Дана Уайт раскритиковал трансляцию UFC 329 из-за некорректного представления Шакура Стивенсона

В интервью и на пресс-конференции президент UFC отметил, что оплатил боксёру немалую сумму за участие, однако организаторы трансляции по необъяснимым причинам не смогли корректно представить знаменитость, что он расценивает как издевательство.
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