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Регионы России

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Дана Уайт раскритиковал трансляцию UFC 329 из-за некорректного представления Шакура Стивенсона

Дана Уайт раскритиковал трансляцию UFC 329 из-за некорректного представления Шакура Стивенсона

В интервью и на пресс-конференции президент UFC отметил, что оплатил боксёру немалую сумму за участие, однако организаторы трансляции по необъяснимым причинам не смогли корректно представить знаменитость, что он расценивает как издевательство.

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