Северная Корея планирует запустить новый спутник-шпион к 4 июня

Северная Корея уведомила Японию о планах запустить спутник к 4 июня, сообщили японские СМИ в понедельник со ссылкой на береговую охрану после того, как Сеул заявил, что Пхеньян готовится вывести на орбиту еще один военный спутник-шпион.
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