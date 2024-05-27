Северная Корея планирует запустить новый спутник-шпион к 4 июня

Северная Корея уведомила Японию о планах запустить спутник к 4 июня, сообщили японские СМИ в понедельник со ссылкой на береговую охрану после того, как Сеул заявил, что Пхеньян готовится вывести на орбиту еще один военный спутник-шпион.