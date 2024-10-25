Экс-замглавкома МВД обвинили еще в одном преступлении

В деле Игоря Долгих, ранее занимавшего должность замначальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России, появилась новая статья - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда .
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