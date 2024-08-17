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Дугин предложил объявить в России массовую мобилизацию и дойти до Киева

Дугин предложил объявить в России массовую мобилизацию и дойти до Киева

Дугин предложил объявить в России массовую мобилизацию и дойти до Киева Юлия ЧелкановаВ свете недавних военных действий на Украине и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, российский философ и политик Александр Дугин выступил с инициативой объявить в стране массовую мобилизацию.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
Мобилизация и ни каких гвоздей . Надо дойти до польской границы.
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