Дугин предложил объявить в России массовую мобилизацию и дойти до Киева Юлия ЧелкановаВ свете недавних военных действий на Украине и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, российский философ и политик Александр Дугин выступил с инициативой объявить в стране массовую мобилизацию.