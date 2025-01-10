В Гатчине горят 1900 «квадратов» завода по производству ацетона На территории промышленной зоны в Гатчине утром 10 января вспыхнул мощный пожар.
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В Гатчине горят 1900 «квадратов» завода по производству ацетона На территории промышленной зоны в Гатчине утром 10 января вспыхнул мощный пожар.